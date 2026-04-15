また、いわゆる自転車「青切符」をめぐる詐欺被害です。鹿児島県で、自転車で登校中の男子高校生が警察官を名乗る男2人に現金をだまし取られました。警察によりますと、鹿児島県日置市の路上できのう、男子高校生が自転車で登校中、警察官を名乗る男2人に現金6000円をだまし取られました。男2人は交差点を右折した高校生を車で追いかけ、「手信号していないから違反。今、反則金を払ったほうがいい」などと話し、現金をだまし取っ