今年デビュー20周年を迎える佐々木希（38）が、10年ぶりにカレンダーを発売する。6月9日発売の「気まずいほど佐々木希と目が合いすぎる日めくり」（ワニブックス）は、“目が合いすぎる”をコンセプトにした日めくり。目覚めて「おはよう」と視線が合う瞬間や、ルームウエアでマグカップを片手に見つめられるシーン、バレエのレッスン前や手をつないだ瞬間など、さまざまなシチュエーションを収めた。同6日には都内のHMV＆BOOKS