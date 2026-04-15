名古屋市の小学校教師らが、勤務先の学校の給食の食器に体液をつけるなどして逮捕・起訴された事件で、市教委が食器の交換費用などの賠償を求めることが分かりました。市教委によりますと、懲戒解雇された水藤翔太被告(35)の元勤務先の小学校では、全ての食器を処分して新しいものに交換していて、およそ230万円の費用全額を水藤被告に請求する方針です。また、盗撮した画像などを共有する現役教師のグループを作った