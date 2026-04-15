漫才コンビ「ミルクボーイ」の駒場孝（40）が14日、大阪市内でダンスボーカルグループOCTPATH（オクトパス）のメンバーと対談した。新曲「まっすぐなまま」（4月15日発売）の歌詞を駒場が提供した縁で、対談が実現した。この日、OCTPATHからは太田駿静（26）、四谷真佑（26）が出席。作詞初経験の駒場は「漫才のネタを書くのとは大違い。これまで自分が味わったしんどさや重苦しさも込めましたが、OCTPATHのメンバーが明るく歌って