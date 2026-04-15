エア・インディアは、パナソニック・アビオニクスを機内エンターテインメントシステムの整備・修理・オーバーホール（MRO）プロバイダーとして選定した。パナソニック・アビオニクスは、エア・インディアの74機に対して、機内エンターテインメントシステムの保守やサポートを含むトータルケアパッケージを提供する。「Astrova」とXシリーズの新規導入や改修プログラムも含まれる。ムンバイとニューデリーに整備拠点を新設する。対