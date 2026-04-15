チェジュ航空は、大阪/関西〜釜山線で5月に臨時便を運航する。5月8日から31日まで、金・土・日曜の週3往復を運航する。機材はボーイング737-800型機（189席）を使用する。所要時間は大阪/関西発が2時間10分、釜山発が1時間30分。■ダイヤ7C1372大阪/関西（20：00）〜釜山（22：10）／金・土・日（5月8日〜31日）7C1371釜山（17：30）〜大阪/関西（19：00）／金・土・日（5月8日〜31日）