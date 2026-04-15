消防などによりますときょう午前８時ごろ、東根市松沢で軽乗用車とシニアカーが衝突する事故があり、シニアカーに乗っていた９０代の男性が死亡したということです。 【画像】男性が乗っていた破損したシニアカー 現場には、９０代男性が乗っていた、破損したシニアカーがありました。 ■男性が乗っていたシニアカー（画像） ■事故が起きた現場（画像）