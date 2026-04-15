花田の勢いのある打撃がチームに新風を吹き込んでいる（C）産経新聞社中日は4月14日に行われた広島戦（豊橋）に6−2と快勝。連敗を3で止めた。投げては先発の金丸夢斗が8回途中2失点と好投。【動画】ルーキーの躍動！花田は森下の変化球に対応、タイムリーを放った打線では3番に細川成也を置くなど組み替えた新打線がはまった。初回に一挙4得点。大きかったのは「5番・中堅」で先発出場した花田旭の活躍にもあった。4番