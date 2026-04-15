◆米大リーグホワイトソックス５―８レイズ（１４日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・レイズ戦に「３番・一塁」で先発出場。９試合ぶりとなる５号を放った。５点を追う９回２死一塁から、右腕ゴメスの速球を右越えに運ぶ２ランとした。９回２死一塁だった。ゴメスの２球目の内角の９４マイル（約１５０キロ）をとらえた打球は、３１度