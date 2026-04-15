国土交通省は14日、公式サイトやSNSにて、モバイルバッテリーの機内持ち込みルールに新たな項目が追加されることを発表した。新ルールの適用開始は24日からとなる。【画像】国土交通省が発表した、モバイルバッテリー機内持ち込みの新ルール詳細近年、国内外において、機内でのモバイルバッテリーの発煙・発火等の事例が発生しており、モバイルバッテリーに対するリスクの低減を目的として、国際基準の緊急改訂があり、機内持