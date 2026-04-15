◇MLB ドジャース-メッツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの山本由伸投手がメッツ戦に先発登板。序盤3回を初回先頭打者弾の1失点のみに抑えています。前回登板の8日ブルージェイズ戦から中6日でマウンドに上がるも、相手先頭のF.リンドア選手にストレートを捉えられ初回先頭打者HRを被弾する立ち上がり。それでも後続を3人で抑え、最少失点で初回を終えます。チームが同点に追いついた直後の2回は、2つの空振り三振