サッカー日本代表は６〜７月の北中米Ｗ杯で米テネシー州ナッシュビルをベースキャンプ地とする。カントリー音楽の中心地として有名な街。日系企業が進出し、親日的な都市としても知られる。世界一を目指す森保ジャパンにとって、快適に過ごせる環境の上、地元の応援も味方に試合に備える。また、６月上旬からの事前キャンプと、１次リーグ（Ｌ）第２戦のチュニジア戦を行うメキシコ・モンテレイも、親日家が多く“ホームアドバン