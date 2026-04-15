俳優の寺島しのぶ（53）が13日、自身のインスタグラムを更新。落ち着いた着物姿で、大人の着こなしを公開した。【写真】「う〜ん大人の色気」光沢放つ着物で“大人の着こなし”を披露した寺島しのぶ寺島は「本日も終わりました。頑張っている。明日は中日。学校も始まり、公演し、宿題やり、今日の復習。すぐに朝は来る。今月はこの繰り返し」と、長男で、歌舞伎役者・俳優の尾上眞秀（13）の近況を報告しつつ、上品な光沢を感