指定暴力団・住吉会幸平一家の傘下組織の組員が、2億7000万円相当の覚せい剤を密輸したとして逮捕されました。住吉会幸平一家の傘下組織の組員・樋田涼容疑者（30）はおととし、密売目的でアメリカから覚せい剤 約5キロ、末端価格2億7000万円相当を国際宅配便を使って密輸した疑いが持たれています。荷物の受け取り役の捜査から、指示役とみられる樋田容疑者が浮上し、2年間にわたる追跡捜査を経て逮捕しました。樋田容疑者は、調