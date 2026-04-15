安全運転の指導などを行う「安全運転管理者」を置かなかったとして、電気工事会社と社長の男性が書類送検されました。捜査関係者によりますと、千葉市の「アサカワ電機」と社長の男性は、2023年から去年にかけて、法律で定められた「安全運転管理者」を配置していなかった疑いがもたれています。「アサカワ電機」の社員が去年、都内で交通事故をおこした際に、運転免許証が8年前に失効していたことがわかり、その後の捜査で今回の