元乃木坂４６でタレントの秋元真夏の最新ショットが話題になっている。秋元は１５日までに、自身のインスタグラムを更新。「もう暑いね髪が伸びました」とつづり、自身のソロショットを投稿。茶色のロングヘアに白、薄いベージュのカーディガンを合わせた姿で、大人っぽい気だる目な表情を披露した。この投稿には「大人っぽい表情が素敵」「気だるい顔がまた素敵」「髪色変えました？？ビジュ良きです」「いつも笑顔な人が