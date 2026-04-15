シンガー・ソングライターの平井 大が、世界的に人気のキッズソング「Baby Shark」のカバーを配信リリースした。【写真】素敵な1枚！平井 大とライブメンバーの集合写真「Baby Shark」は、韓国のエンターテインメント企業「ピンクフォンカンパニー」から誕生し、YouTubeを中心に世界的な社会現象を巻き起こした楽曲。YouTube史上最も多く再生された動画である「Baby Shark Dance」は、現在168億回以上の再生回数を記録し、世界