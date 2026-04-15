従業員が交通事故を起こしたことで8年間、無免許運転を続けていたことが発覚し、さらに、それがキッカケで、会社の不正も明るみになりました。道交法違反の疑いで書類送検された千葉市の「アサカワ電機」の代表は、業務用の車を5台以上所有していたにも関わらず、必要な安全管理を怠っていた疑いが持たれています。この会社では、運転手の体調管理やアルコールチェックなどを担う安全運転管理者が不在となっていました。2025年12月