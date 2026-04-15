京都府南丹市の山林で遺体で見つかった安達結希くんをめぐり、警察は死体遺棄事件の可能性があるとみて、本格的に捜査を開始し、15日朝から自宅の家宅捜索を行っています。中継です。13日に南丹市内の山林で見つかった遺体は、司法解剖などの結果、行方不明となっていた当時小学5年生の安達結希くんと判明しました。警察は、結希くんが事件に巻き込まれた可能性があるとみて、本格的な捜査に踏み切りました。警察は15日朝から死体