テレビプロデューサー佐久間宣行（50）が14日放送の、テレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜午前1時45分）に出演。バラエティー番組の出演者についてコメントした。佐久間氏テレビ東京系「すっかりにちようチャップリン」（土曜午前0時25分）について「賞レースをやった。なんとテレ東で賞金200万円」と話した。金額を聞いた中根舞美アナが「えっ、すごっ」と驚いてのけぞった。さらに佐久間は「で、チ