Stray Kids（ストレイキッズ）の「Do It」のミュージックビデオ（MV）が、YouTube（ユーチューブ）で、13日の午前に1億ビューを突破した。昨年11月21日にリリースしたアルバム「SKZ IT TAPE」のダブルタイトル曲の1つで、通算19曲目の億単位の曲となった。韓国メディアのスターニュースは15日「1億突破に、所属企業のJYPエンターテインメントは、グループ公式SNSチャンネルに祝賀画像を掲載し、ファンの大きな関心に応えた」と報じ