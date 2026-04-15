１４日スタートしたフジテレビ系ドラマ「夫婦別姓刑事」で、刑事役の元日向坂４６・齊藤京子が着ていたコーチジャケットの背に「ＮＭＢ」の文字があり、視聴者の目を引いた。ダブル主演の佐藤二朗と橋本愛が、夫婦であることを隠してバディーを組んで捜査にあたる刑事を演じる。佐藤は四方田姓で、橋本は鈴木。斎藤演じる郡司は、２人と同じ警視庁沼袋署で強行犯係を務める。同署でホープともいえる刑事という役柄だ。四方田