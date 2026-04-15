元財務官僚で信州大学特任教授の山口真由氏が「変わる地方、変える女性」と題し、金沢市で講演しました。14日に開かれた北國新聞政経懇話会に、講師として登壇した元財務官僚で信州大学特任教授の山口真由氏。少子化対策には、働く女性が人生設計しやすい社会が重要だと訴えました。 山口氏は、1980年代に女性の就業が進んだ各国では少子化が進んだが、今は女性の就業率が高い国の方が子どもがたくさん生まれていると説明。女