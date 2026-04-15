欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準々決勝で敗退となったスペイン１部バルセロナが２８億円の減収になると、同国紙「ムンド・デポルティボ」が報じた。同じスペイン勢のアトレチコ・マドリードにアウェーで２―１と勝利するも２戦合計２―３と４強入りを逃したバルセロナについて、同紙は「今季予算は準決勝進出を前提としていたため、得られるはずだった１５００万ユーロ（約２８億円）の利益、そして試合の入場料収入を逃す