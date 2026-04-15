能登半島地震による災害関連死について、新たに2人が認定されることになりました。災害関連死による犠牲者は、これで500人を超えることとなりました。石川県は14日、専門家による審査会を開き、災害関連死として新たに2人の認定を決めました。これで、災害関連死による犠牲者は、富山と新潟で亡くなった14人を含めて501人となりました。内訳は、七尾市と輪島市でそれぞれ1人ずつとなっていて、今後、それぞれの市町で正式に認定さ