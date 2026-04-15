ドジャースの人気者で戦列を離れているキケことエンリケ・ヘルナンデス内野手（３４）が自ら復帰予定日を明かした。キケは昨年１０月のワールドシリーズ優勝後の１１月に左ヒジを手術。今年３月に開催されたＷＢＣのプエルトリコ代表も泣く泣く辞退し、負傷者リスト（ＩＬ）に入ったまま今季開幕を迎えた。１４日（日本時間１５日）に公開された米全国紙「ＵＳＡＴＯＤＡＹ」のユーチューブチャンネルで、キケは「６０日間の