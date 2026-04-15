SUPER JUNIORを脱退した歌手のカンインが、新曲でファンのもとに帰ってくる。4月15日18時に、カンインの新デジタルシングル『LOVE IS PAIN』がリリースされる。【写真】飲酒運転、女性暴行…カンインが起こした不祥事の数々今回の新曲は、カンインが自ら作詞・作曲に参加し、真摯な想いを込めた叙情的なバラード曲だ。歌詞には、静かにそばで支えてくれる大切な人々への感謝が込められており、聴く人に温かい慰めを届ける。音源公