ポロポロ、ポロポロと……一体何回やらかせば気が済むのか。【もっと読む】“幼稚さ”露呈した佐々木朗希「報奨金事件」日本ハムの清宮幸太郎（26）が「2番・一塁」で出場した14日のロッテ戦で、またしても投手の足を引っ張った。3点リードの七回、正面のゴロをこぼしてしまい、必死にボールを掴もうとするも2度失敗。リーグワーストの6失策となった。清宮はここまで5本塁打をマークしているものの、失策数でそれを上回る