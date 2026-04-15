【新華社咸阳4月15日】中国陝西省乾県注泔鎮で、一面に広がるナシの花が見頃を迎え、多くの観光客が訪れている。同鎮では古くからナシの栽培が盛んで、近年は「花見経済」の活用が進み、農村振興の新たな原動力となっている。（記者/都紅剛）