１３日、２０２６年世界インターネット大会アジア太平洋サミットの開幕式であいさつする香港特別行政区の李家超（り・かちょう）行政長官。（香港＝新華社記者／陳鐸）【新華社香港4月15日】中国香港特別行政区の香港会議展覧中心（コンベンション・アンド・エキシビション・センター）で13、14の両日、2026年世界インターネット大会（WIC）アジア太平洋サミットが開催された。香港での開催は昨年に続き2年連続となり、世界50