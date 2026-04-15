高市首相は15日、日本への医療品などを安定的に確保するため、東南アジア各国に対し、およそ1兆6千億円の支援を表明する方針です。複数の政府関係者によりますと、高市首相は15日午後、東南アジア諸国などとオンライン会合を開き、「アジア・エネルギー・資源供給力強靱化パートナーシップ」を打ち出す方針です。各国の企業が、アメリカなど、中東以外の国から原油を調達する際、JBIC＝政府系金融機関・国際協力銀行の融資などを活