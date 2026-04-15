埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故の現場では、およそ1年3か月にわたり、通行止めが続いていましたが、15日、その一部が解除されました。中継です。陥没事故があった現場では現在は車道、そして歩道も通行できるようになりました。午前10時に通行止めが解除されましたが、全面解除とはなっておらず、もともと片側2車線だった道路の一部を暫定的に片側1車線として運用しています。現場の県道はおよそ1年3か月の間、通行止めが続いて