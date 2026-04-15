モデル・滝沢眞規子（47）の夫でファッションデザイナー・滝沢伸介氏が13日、自身のインスタグラムを更新。“漆黒のポルシェ”での爽快ドライブショットを披露した。【写真・動画】滝沢眞規子の夫・滝沢伸介が公開した、漆黒ボディの“ポルシェ・タルガ”伸介氏は「life is so good」という言葉とともに、こだわりが詰まった漆黒のポルシェの写真を多数投稿。「targa」という文字を捉えたショットや、太陽の光に照らされた艶や