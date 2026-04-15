「ホワイトソックス５−８レイズ」（１４日、シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が「３番・一塁」で先発出場し、九回の第５打席で４日・ブルージェイズ戦以来となる５号２ランを放った。九回２死一塁。カウント１ストライクから２球目のフォーシームを完璧に捉え、右翼ポール際へたたき込んだ。打席で切れるか切れないかを見つめ、ゆっくりと一塁へ走り出した一発。凡退すれば最後の打者となっていた中で意地を見せた