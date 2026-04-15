「ブルワーズ７−９ブルージェイズ」（１４日、ミルウォーキー）ブルージェイズの岡本和真内野手は１点を追う九回の第４打席で同点の左前適時打を放った。チームも土壇場で試合をひっくり返した。ホフマンが炎上して延長戦までもつれたが、最後はゲレーロの適時打などで押し切り死闘を制して連敗を止めた。無死二、三塁と絶好のチャンスで打席に入った岡本。低めのボール球を冷静に見極めつつ、カウント１−１から低めの変化