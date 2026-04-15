あす16日午後10時から放送されるNHKの音楽番組『SONGS 20年ベスト〜70年代名曲集〜』のセットリスト＆タイムテーブルが発表された。【画像】4月16日放送 NHK『SONGS 20年ベスト〜70年代名曲集〜』タイムテーブル（1）同放送では、20年目を迎えた『SONGS』の過去のパフォーマンス映像の中から、1970年代に発表された名曲を厳選して届ける。スタジオには責任者の大泉洋と、番組ナレーターの戸次重幸が登場。2人も大興奮の貴重な