東京証券取引所の新たな社長が報道各社の取材に応じ、激しい値動きが続く株式市場について、短期的な値動きに一喜一憂しないよう求めました。【映像】東証社長 “一喜一憂しないよう”求める東京証券取引所・横山隆介社長「例えば株価が2万円・3万円だった時代に比べて、そこで1％動くというのは2万円で200円とかでしたけれども。5万円になったらそれは500円動いてしまう」4月1日に就任した横山社長は、イラン情勢の影響で激し