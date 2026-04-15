女優の伊東美咲(48)が15日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露し反響を呼んでいる。投稿では「マネージャーより。お世話になっているヘアメイクの千吉良恵子さんがプロデュースされた、新しいコスメ『ifoo』とある撮影にて一足早く使用させていただいたのですが、とっても素敵でした！」とつづられ、メーク室での伊東の近影をアップ。ファンからは「相変わらず美しい」「全然変わってないなあ」「女神様。