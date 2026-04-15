「ドジャース２−１メッツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手が先発マウンドに上がり、リンドーアにいきなり先頭打者被弾を浴びた。それでも今季最長の八回途中１失点の熱投。今季最多７奪三振でチームに連勝を呼び込んだ。初回、カウント２ボールからの３球目、フォーシームを完璧に捉えられた山本。打球は右翼席に飛び込んでいった。まさかの先頭打者被弾にスタンドは大きくどよめいた。リンドーアはこ