元AKB48でタレントの板野友美（34）が15日までにインスタグラムのストーリーズを更新。経営者としての苦悩を明かした。アパレルやスキンケアブランドを経営する実業家でもある板野は「経営者って、かっこいい響きだけど実際は大変な事も多く悩みも尽きない仕事だと思う」と切り出し、「どうやったら売上や利益を伸ばせるか。うまくいかない時も多いし、その度に自分で決めて舵を切る。どんな時でも社員を不安にさせないように明る