再審制度の見直しを巡る政府の案に、自民党内から反対意見が相次いだことを受け、きょう、修正した案が示されます。えん罪の可能性がある場合の再審＝裁判をやり直す制度について見直す案を巡り、自民党は午後、法務部会などの合同会議を開きます。政府の当初案には、再審の決定後、検察が不服を申し立てられる「抗告」の制度を残していることを巡り、「裁判が長期化しえん罪被害者の救済にならない」との反発が相次ぐなどして、修