元テレビ社員の玉川徹氏は15日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。米国とイスラエルによるイラン攻撃をめぐり、2月?日以降攻撃にさらされた一般市民に多大な犠牲が出ていることを念頭に「イランの国民から見なくても、やっぱりそれは『侵略』ですよね。そういうふうなものを決して許してはいけないと、僕は思います」と、強い調子で持論を語った。この日の放送では、1回目の停戦協議が不調に終わっ