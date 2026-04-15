通信株とポイント経済圏通信系の株主優待は、日常生活に欠かせないスマートフォンや通信サービスに関連するため、実質的な固定費削減につながりやすいのが特徴です。優待内容はポイント付与やカタログギフト、QUOカードなど現金に近い価値を持つものが多く、初心者にも分かりやすいメリットがあります。特に通信業界は安定した収益基盤を持つ企業が多く、配当利回りが高めな傾向にあるため、優待と配当を合わせた「総合利回り」で