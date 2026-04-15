いすゞとトヨタ、国内初の量産FC小型トラックの共同開発を決定2026年4月15日、いすゞとトヨタは、次世代燃料電池（FC）を搭載した小型トラックの共同開発に合意したと発表しました。国内初となる量産化を目指し、2027年度からの生産開始を計画しています。物流業界のカーボンニュートラル化に向け、電気自動車（BEV）だけでは補いきれない「長距離・長時間稼働」という課題に対し、水素エネルギーという選択肢を提示する