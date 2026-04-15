ABEMAにて放送中のオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の#8が、4月14日に放送された。 （関連：【画像あり】第8話の場面カット（複数あり）） 本番組は、BTSなどを輩出してきたHYBEと、ユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、2026年のグローバルデビューを見据えたガールグループの最終メンバーとなる“たった1人のア&