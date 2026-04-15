● ホワイトソックス 5 − 8 レイズ ○＜現地時間4月14日レート・フィールド＞ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が14日（日本時間15日）、本拠地でのレイズ戦に「3番・一塁」でフル出場。9回の第5打席に豪快な5号2ランを放った。初回の第1打席は一死一塁でレイズの先発左腕・マクラナハンと対戦。2球で追い込まれるも3球目以降は際どいコースをじっくりと見極め四球で歩いた。0−4で迎えた3回の第2打席も一死一塁で四