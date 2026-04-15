京都府南丹市の山林で行方不明になっていた市立園部小6年（失踪当時5年）、安達結希君（11）の遺体が見つかった事件で、府警捜査一課と南丹署は4月15日朝から同市園部町の自宅に死体遺棄容疑で家宅捜索に入った。府警は両親からも行方不明となる前後の経緯を改めて聞くなど調べを進めている。 【画像】「ご協力お願いします」失踪翌日から結希君のお父さんも懸命に配っていた情報提供募集のチラシと緊迫した家宅捜査の様子 「事