アメリカ大手のスポーツチャンネル『ESPN』が４月13日、北中米ワールドカップに出場する各国のユニホームランキングを発表した。現在までに発表されているホーム＆アウェーキット81種のなかで、日本代表のアウェーチームがなんと２位にランクイン。３月シリーズのスコットランド戦でお披露目されたこのシャツを、同メディアはこう称賛した。「レトロな野球ユニホームからインスピレーションを得た日本代表は、ワールドカップの