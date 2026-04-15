去年10月中旬から今年1月までの間に、新潟県五泉市やその周辺で大麻成分を含む液体を使用したほか、自動車販売店から軽貨物自動車を盗んだ疑いで16歳の男子高校生が逮捕されました。 麻薬および向精神薬取締法違反と窃盗の疑いで逮捕されたのは、五泉市に住む男子高校生(16)です。 男子高校生は去年10月中旬から今年1月15日頃までの間、五泉市内やその周辺で、大麻成分を含む液体を若干量使用した疑いがもたれているほか、去年12