埼玉県八潮市の県道陥没事故により通行止めが続いていた「県道松戸草加線」（約６００メートル区間）が１５日午前、片側１車線で通行を再開した。通行止めの解除は、昨年１月の事故発生以来、約１年３か月ぶり。県によると下水道管の複線化など、全面復旧には５年以上かかる見通し。事故は昨年１月２８日、県道と市道２本が交わる交差点で発生。地下約１０メートルに埋設された下水道管の破損が原因で道路が陥没し、通りかかっ